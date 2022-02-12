Ученым удалось обнаружить белок, обеспечивающий защиту от шизофрении

Ученые провели исследование и выяснили, что сбои в работе специального белка могут привести к аномальной активности в области гиппокампа, которые характерны для шизофрении.

Благодаря опыту ученых на мышах удалось определить гены, связанные с повышенными шансами развития шизофрении. При этом их функции пока изучены плохо. Команда Брюса Херринга, профессора Университета Южной Калифорнии предоставила результаты своих исследований в журнале Nature Communications.

Отмечается, что один из изученных генов кодирует синапс-ассоциированный белок 97 (Synapse-Associated Protein 97, SAP97). Нарушения в нем связаны с заметным увеличением риска болезни в 40 раз.

Брюс Херринг и его коллеги смогли рассмотреть область мозга, которую до этого не так сильно изучали,- зубчатую извилину гиппокампа, которая связана с шизофренией. Как правило, он отвечает за контекстуальную эпизодическую память, искажающуюся по мере развития болезни.

По мнению ученых, в норме SAP97 должен уменьшать избыточную глутаматную активность в гиппокампе, при этом не давай подняться или опуститься за определенные значения.

Наблюдения ученых, возможно, смогут помочь найти новое лечение шизофрении.

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