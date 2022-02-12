Экстренные службы окружили перевернутое авто на Пискаревском проспекте

Экстренные службы окружили перевернутое авто на Пискаревском проспекте
ДТП на Пискаревском проспекте. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Пискаревском проспекте произошло ДТП, в результате которого перевернулся легковой автомобиль. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Дорожный инцидент случился вечером субботы, 12 февраля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, разбитое авто перекрыло движение по правой полосе. На месте инцидента работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель фуры вылетел из кабины после ДТП с еще тремя большегрузами на участке трассы М-11 «Нева» в Окуловском районе Новгородской области. Произошло попутное столкновение трех большегрузов. В грузовую машину марки DAF врезались попутные многотонники Volvo, Mercedes и Freightliner. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

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