Водитель фуры вылетел из кабины после ДТП с еще тремя большегрузами на М-11

Массовое ДТП на М-11. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Массовое ДТП на М-11. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На участке трассы М-11 «Нева» в Окуловском районе Новгородской области произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить четыре фуры.

Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 9 февраля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, сообщение об аварии на 443-м километре трассы поступило в оперативную службу 8 февраля в 20:55. Произошло попутное столкновение трех большегрузов.

В грузовую машину марки DAF врезались попутные многотонники Volvo, Mercedes и Freightliner. Как сообщил 78.ru, фура от удара перевернулась, а 27-летний водитель вылетел из кабины. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД.