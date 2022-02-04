Спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД

Спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД
Спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.

Дорожный инцидент случился в ночь на 4 февраля на 27-м километре КАД. Подробности аварии выясняются, известно только, что пострадавший был зажат в поврежденном автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, около 3:00 на место происшествия прибыли четыре спасателя. Им удалось деблокировать пострадавшего, после его передали сотрудникам скорой помощи.

Состояние пострадавших и все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти произошло смертельное ДТП с самосвалами, «ГАЗелью» и легковушкой. 47-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» решил совершить обгон, однако не справился с управлением. Его занесло, он вылетел на встречку и влетел в «ГАЗель», управлял последним авто 39-летний водитель.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу дтп ленобласть


 

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