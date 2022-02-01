Не был пристегнут: в Ленобласти смертельное ДТП с самосвалами, «ГАЗелью» и легковушкой

Не был пристегнут: в Ленобласти смертельное ДТП с самосвалами, &#171;ГАЗелью&#187; и легковушкой
Столкнулись два большегруза, "ГАЗель" и легковушка. Фото: pixabay.com

Правоохранители начали проверку после аварии, произошедшей на автодороге «Вологда-Тихвин».

Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

47-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» решил совершить обгон, однако не справился с управлением. Его занесло, он вылетел на встречку и влетел в «ГАЗель», управлял последним авто 39-летний водитель.

Однако на этом ДТП не кончилось. Позади «ГАЗели» ехали два самосвала «Вольво». Они столкнулись и с самой «ГАЗелью», и друг с другом.

47-летний мужчина на легковушке не был пристегнут. Он скончался на месте. Водителю «Газели» была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о массовом ДТП с легковушками в Ленобласти. Одна машина оказалась в кювете, другая — между фурами.

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