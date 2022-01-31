Одна — в кювете, другая — между фурами: в Ленобласти произошло массовое ДТП с легковушками

Мимо проезжали сотрудники ОМОН Росгвардии на «Камазах». Они помогли работникам ГИБДД устранить длинную пробку, образовавшуюся из-за дорожно-транспортного происшествия.

Все произошло в воскресенье, 30 января, рядом с населенным пунктом Коваши в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Росгвардейцы стали очевидцами только что случившейся массовой аварии. Столкнулись два большегруза и две легковушки. Одна из машин оказалась зажата между фурами, а другую отбросило в кювет. В ДТП никто не пострадал, однако проезд на данном участке дороги был заблокирован, образовалась длинная пробка.

С помощью «Камазов» удалось отбуксировать машину, мешающую проезду.