Одна — в кювете, другая — между фурами: в Ленобласти произошло массовое ДТП с легковушками

Одна &#8212; в кювете, другая &#8212; между фурами: в Ленобласти произошло массовое ДТП с легковушками
пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Мимо проезжали сотрудники ОМОН Росгвардии на «Камазах». Они помогли работникам ГИБДД устранить длинную пробку, образовавшуюся из-за дорожно-транспортного происшествия.
Все произошло в воскресенье, 30 января, рядом с населенным пунктом Коваши в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Росгвардейцы стали очевидцами только что случившейся массовой аварии. Столкнулись два большегруза и две легковушки. Одна из машин оказалась зажата между фурами, а другую отбросило в кювет. В ДТП никто не пострадал, однако проезд на данном участке дороги был заблокирован, образовалась длинная пробка.
С помощью «Камазов» удалось отбуксировать машину, мешающую проезду.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от «Жигулей» осталась только половина после ДТП с фурой на Киевском шоссе.
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