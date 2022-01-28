От «Жигули» осталась только половина после ДТП с фурой на Киевском шоссе

Несмотря на то, что дорожно-транспортное происшествие было очень серьезным, все живы.

Как сообщает 47News, ссылаясь на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», массовое ДТП из трех авто случилось на федеральной трассе Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленинградской области в пятницу, 28 января.

Одному из участников аварии нуждался в помощи врачей.

По предварительной информации, лобовое столкновение легковушки и грузовика произошло примерно в 9 часов утра на 58-м километре автодороги Р-23 «Псков», рядом с деревней Старые Черницы. Кроме этого, задели еще одну легковую машину. Одному из участников аварии — «Жигулям» — буквально оторвало переднюю часть.

Движение транспорта на данном участке дороги было организовано в реверсивном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП на Московском шоссе пострадало 14 человек, один «тяжелый».