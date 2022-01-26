В результате ДТП на Московском шоссе пострадало 14 человек, один «тяжелый»

Один из пострадавших в аварии находится в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Один из пострадавших в аварии находится в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Скорая медицинская помощь поместила 14 пострадавших в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и в Городскую больницу №26.

Как сообщает в среду, 26 января, Комитет по здравоохранению Петербурга, в результате аварии, произошедшей между большегрузом и маршрутным автобусом «ПАЗ» на Московском шоссе, пострадало 14 человек.

Кареты скорой доставили семь пострадавших в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и еще семь человек — в Городскую больницу №26.

Отмечается, что один из потерпевших находится в тяжелом состоянии, у остальных 13 человек — травмы средней степени тяжести.

На месте аварии работали десять бригад скорой помощи. Восемь из них привлекли из Пушкинского района и две — из городской станции скорой медицинской помощи.

Напомним, что, как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, примерно в 11 часов в поселке Шушары произошло ДТП с фурой с прицепом и маршруткой. Полиция Пушкинского района Петербурга проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на дороге «Вологда-Тихвин» произошло смертельное ДТП с участием трех машин.