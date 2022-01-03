На дороге «Вологда-Тихвин» произошло смертельное ДТП с участием трех машин

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась пассажирка одного из автомобилей.

В воскресенье, около 18:50 на дороге «Вологда-Тихвин» а/д А-114 произошло столкновение трех автомобилей. Как стало известно Gazeta.SPB, водитель Опеля не справился с управлением и на встречке столкнулся с Датсун, после чего последний отлетел на полосу встречного движения и врезался в Мазду.

В результате аварии погибла пассажирка Датсун 1971 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте, ее не успели увезти в больницу. С водителем ситуация лучше, но не намного. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и переломами ребер.

Что стало с другим участниками ДТП не уточняется. Водитель Опеля привлекался к административной ответственности в 2019 году по статьям «Управление транспортным средством».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 147-м километре Мурманского шоссе произошел пожар в пассажирском автобусе 3 января.