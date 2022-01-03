Прокуратура начала проверку после пожара в автобусе на Мурманском шоссе

Автобус по неизвестным причинам загорелся. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Автобус по неизвестным причинам загорелся. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На 147-м километре Мурманского шоссе произошел пожар в пассажирском автобусе.

Волховская городская прокуратура затеяла проверка по факту возгорания транспортного средства в понедельник, 3 января. Огонь охватил машину в 12 часов.

В результате проверки будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося. Отмечается, что ход и итоги проверки, которую проводят следственные органы, прокуратура поставила на контроль.

Как пишет 78.ru, в результате возгорания пострадавших не было. Пассажиров отправлены в Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы вылетели в Хургаду после почти 10-часовой задержки, вмешалась прокуратура. Всех пассажиров обеспечили питанием и отправили в Египет другим рейсом.