Прокуратура начала проверку после пожара в автобусе на Мурманском шоссе

На 147-м километре Мурманского шоссе произошел пожар в пассажирском автобусе.
Волховская городская прокуратура затеяла проверка по факту возгорания транспортного средства в понедельник, 3 января. Огонь охватил машину в 12 часов.
В результате проверки будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося. Отмечается, что ход и итоги проверки, которую проводят следственные органы, прокуратура поставила на контроль.
Как пишет 78.ru, в результате возгорания пострадавших не было. Пассажиров отправлены в Петербург.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы вылетели в Хургаду после почти 10-часовой задержки, вмешалась прокуратура. Всех пассажиров обеспечили питанием и отправили в Египет другим рейсом.