Петербуржцы вылетели в Хургаду после почти 10-часовой задержки, вмешалась прокуратура

Пассажиры рейса авиакомпании «Россия», задержанного в аэропорту Пулково, успешно вылетели в египетскую Хургаду.

Рейс задержали 2 января. Всех пассажиров обеспечили питанием и отправили в Египет другим рейсом – в три часа дня, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре и вскоре проверят законность подобных действий. В настоящее время проводится проверка соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса, сообщили в ведомтсве.

По плану вылет должен был произойти 2 января в 06:05, но рейс задержали из-за неисправности воздушного судна, а затем и резервный борт не смог доставить группу к месту назначения. Вылет запланировали на 15 часов, но, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетел только в 16:07.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 января в Пулково днем задерживаются 6 авиарейсов. Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ургенча, Вены, Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода и Калининграда. Об этом сообщается на сайте Пулково.