В Пулково днем задерживаются 6 авиарейсов

Сегодня днем, 3 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ургенча, Вены, Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода и Калининграда. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Ургенча. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:30, однако время вылета сдвинули до 3:30. Далее с опозданием вылетит другой рейс до Вены. Вылет перенесли с 9:25 на 10:50.

Также задерживают рейс до Мурманска. Самолет должен был улететь в 9:50, но по факту ждать придется до 12:30. Вылет рейса до столицы перенесли с 10:20 на 13:00.

Рейс до Нижнего Новгорода задержали с 11:30 до 12:00. Еще один самолет до Калининграда улетит не в 13:45, а в 14:45.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и улетел в другую страну.