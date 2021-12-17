Работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и улетел в другую страну

Мужчина, работающий в Мумбаи, оказался в Абу-Даби.

Работник аэропорта Мумбаи случайно уснул в грузовом отсеке самолета. Когда он проснулся, то понял, что находится в другой стране. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел еще 12 декабря. О том, что в грузовом отсеке находится человек, поняли только спустя несколько часов после приземления самолета. Мужчина не пострадал – его состояние врачи оценили как удовлетворительное. Правоохранительные органы заявили, что будут проводить проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолёту из Петербурга пришлось экстренно сесть в Нижнем Новгороде. К месту случившегося отправили службы экстренного реагирования.