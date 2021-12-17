Работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и улетел в другую страну

Работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и улетел в другую страну
Мужчина уснул в грузовом отсеке. Фото: Pixabay

Мужчина, работающий в Мумбаи, оказался в Абу-Даби.

Работник аэропорта Мумбаи случайно уснул в грузовом отсеке самолета. Когда он проснулся, то понял, что находится в другой стране. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел еще 12 декабря. О том, что в грузовом отсеке находится человек, поняли только спустя несколько часов после приземления самолета. Мужчина не пострадал – его состояние врачи оценили как удовлетворительное. Правоохранительные органы заявили, что будут проводить проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолёту из Петербурга пришлось экстренно сесть в Нижнем Новгороде. К месту случившегося отправили службы экстренного реагирования.

абу-даби инцидент самолет


 

Новости партнеров
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и улетел в другую страну
Богомолов заявил, что не доверяет Собчак
Лепс опроверг слухи о принудительной госпитализации
Пожар на «Северной верфи» удалось локализовать
Песков пошутил про Путина, который смотрит тик-токи
«Это беспредел»: Розенбаум в шоке от уборки улиц в Петербурге
Стало известно, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи»
СК начал проверку из-за пожара на «Северной верфи»