Самолёту из Петербурга пришлось экстренно сесть в Нижнем Новгороде

Самолет удалось посадить, пострадавших, при этом, нет.

Воздушному судну, вылетевшему из Северной столицы, пришлось готовиться к аварийной посадке в аэропорту Нижнего Новгорода. По информации 78.ru, на борту Embraer 190 авиакомпании Pegas Fly находился 81 пассажир и четыре члена экипажа.

В четверг, 16 декабря, аэропортом имени В.П. Чкалова Нижнего Новгорода пришлось воспользоваться самолёту из Петербурга. Также к месту случившегося отправили службы экстренного реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в страну по паспорту брата-близнеца. Во время пограничного контроля выяснилось, что гражданин одной из бывших советских республик, которому закрыли въезд в Россию еще в 2019 году, пытается пройти по паспорту брата.