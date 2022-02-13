Постковидная диета: какие продукты нельзя есть после коронавируса

Врачи рассказали переболевшим COVID-19 россиянам, какой диеты и образа жизни стоит придерживаться для спасения от последствий «омикрона».

Во время пика заболеваемости COVID-19 медики советуют максимально внимательно отнестись к своему здоровью и рациону питания. Переболевшим следует придерживаться низкокалорийной, щадящей и общей диет, избегая ряда продуктов. Например, после ковида следует исключить из своего меню жареную пищу, особенно мясо с тяжелыми жирами. Об этом пишут «Известия».

Несмотря на сравнительно легкое течение заболевания при «омикроне», бывают и тяжелые случаи. Последние пациенты в результате получают последствия и на опорно-двигательную систему, и на сердечно-сосудистую систему.

В восстановлении такого организма помогут белки и жиры. Первые важны для иммунной системы, а вторые — для дыхательной системы. Причем полезны жиры как растительного, так и животного происхождения.

Главное, не выбирать в качестве источника жира фастфуд, в котором много насыщенных и трансжиров. Вместе с этим следует отказаться от острого и соленого. Сюда относятся всевозможные колбасы, копченые, острые продукты с большим количеством специй. Все это вредит слизистой ЖКТ, которая и так уязвима после вируса.

Для того, чтобы привести уставший желудок в норму, рекомендуется включить в свой рацион оливковое, подсолнечное и кукурузное масла, а также ягоды, фрукты — гранаты, томаты и грейпфрут.

После ковида также следует обратить внимание на рыбу.

«Тут легко запомнить правило „С“: рыба должна начинаться на букву „с“ — сельдь, скумбрия, сардина, сибас. Именно такие рыбы имеют очень хороший состав по микроэлементам», — рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Следовать советам из соцсетей медики не советуют. Некоторые «специалисты» предлагают пить коровье молоко, хотя содержащиеся в нем казеин и лактоза поддерживают воспалительные процессы и способствуют образованию слизи в организме, создавая благоприятную среду для размножения вируса.

Кроме того, многие считают полезными при восстановлении от COVID-19 имбирь, чеснок, мед и лимон, но врачами уже доказано, что эти продукты лишь раздражают слизистую ЖКТ, которые и так пострадали от лекарств.

Всем переболевшим также рекомендуется разделить приемы пищи на 6-7 подходов. Длительные голодные паузы в этом случае противопоказаны, но и переедать не следует.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 для нервной системы.