В Петербурге в воскресенье потеплеет до +3 градусов

В Петербурге в воскресенье потеплеет до +3 градусов
В Петербурге потеплеет. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге в воскресенье, 13 февраля, прогнозируется потепление. Весь день будет идти мокрый снег с дождем.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Сегодня Северная столица будет находиться под властью североатлантического циклона «Юта». Облачная спираль плотно затянет небо облаками и принесет осадки. В городе будет идти мокрый снег с дождем, поднимется ветер, а температура будет значительно выше нормы.

На улице сегодня будет от +1 до +3 градусов. Ветер подует с юго-запада, его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что в начале недели погода будет еще более сырой, ветреной и теплой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что метеоролог Евгений Тишковец рассказал о примерном прогнозе погоды на лето 2022 года.

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