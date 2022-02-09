Страшный прогноз синоптиков на лето 2022

Спастись от жары можно по берегам водоемов, в тенистых местах, где много зелени. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Спастись от жары можно по берегам водоемов, в тенистых местах, где много зелени. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал о примерном прогнозе погоды на лето 2022 года. По предварительным данным синоптиков, дождя летом не планируется. Количество осадков ожидается рекордно низким.

Температура воздуха будет выше, чем прошлым летом. Лето 2022 будет жарким и засушливым. Такие прогнозы превышают средние температурные нормы наблюдений за климатом. Столбики термометров поднимутся на несколько градусов выше, чем в прошлые годы. По мнению синоптиков, погода в летние месяцы будет солнечной и жаркой.

Осадков будет мало. Жара и засуха иссушат почву. Дожди будут радовать лишь изредка и в очень небольшом объеме. Правда, метеорологи предупреждают, что точность такого долгосрочного прогноза не очень высокая. Пока достоверность около 60-70%. Предсказание погоды зависит от многих переменных факторов, которые изменяются постоянно.

Любая новая переменная вносит коррективы в расчеты синоптиков. Но в целом предугадать погоду и общее изменение климата возможно. Для этого применяются сверхмощные компьютеры, мгновенно высчитывающие изменения в силе и направлении ветра, количестве осадков, влажности, формировании масс облаков и т.д. Любое изменение влияет на конечные прогнозы. Например, формирование нового погодного фронта, движение которого замедлилось или изменилось, приведет к изменению количества осадков на определенных территориях.

Людям, плохо переносящим жару, лучше заранее подумать о том, как пережить засушливое лето 2022 года. Спастись от жары можно по берегам водоемов, в тенистых местах, где много зелени. Врачи не рекомендуют уезжать из привычного региона обитания и менять климатический пояс.

Для метеочувствительных людей, особенно пожилого возраста, предпочтительнее спасаться от зноя в средней полосе России у рек и озер, поближе к лесу, чем на море.

А тем, кто летом остается в городе, лучше заранее подумать о средствах охлаждения воздуха: вентиляторах, кондиционерах, увлажнителях.