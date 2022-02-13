Предупреждение от ЦБ: Набиуллина обратилась к россиянам, пользующимся наличкой

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина обратилась с предупреждением ко всем гражданам, которые хранят накопления в наличных.

На днях ЦБ вновь повысил ключевую ставку — показатель вырос сразу на один процентный пункт, достигнув 9,5% годовых. Об этом сообщает Primpress.

После этого Набиуллина обратилась к россиянам, которые откладывают наличные деньги. Она подчеркнула, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку. При этом россияне должны понять, ставки по банковским вкладам могут возместить им потери от инфляции.

Фактически руководитель регулятора призвала россиян разместить свои наличные на депозитах. Ожидается, что за повышением ключевой ставки ЦБ пойдет рост ставок по банковским вкладам. Однако нельзя точно утверждать, что они поспевают за инфляцией, которая в годовом выражении приближается к 9%.

Набиуллина добавила, что по итогам 2022 года инфляция должна снизиться до 5-6%, а к середине 2023 года составит около 4%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам рассказали, как могут измениться ставки по рублевым вкладам.