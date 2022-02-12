Россиянам рассказали, как могут измениться ставки по рублевым вкладам

Средние ставки по рублевым вкладам в России могут вырасти до 11% после решения ЦБ увеличить ключевую до 9,5%.

Об этом свидетельствует опрос кредитных организаций, сообщает РИА Новости.

После заседания совета директоров Центробанка среднерыночные ставки по депозитам могут достичь двузначных значений и вырасти до 10-11%, считают в ПСБ.

«Максимальные ставки по вкладам с различными дополнительными условиями на уровне 11% мы можем увидеть уже в начале марта, и они могут сохраниться вплоть до четвертого квартала», — рассказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов.

Многие участники рынка еще до повышения ключевой ставки увеличили доходности по своим депозитным продуктам. Среди них ВТБ, ПСБ, «Почта банк», «Абсолют банк», банк «Дом.РФ». Банки повышали ставки либо по всей линейке вкладов, либо по некоторым продуктам, либо запускали отдельные предложения.

Из опроса кредитных организаций следует, что в ближайшее время тренд на увеличение доходности депозитов продолжится. При этом рост ставок не будет скачкообразным, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В «Почта банке» и Росбанке также считают, что повышение ставок по вкладам продолжится. В МКБ отметили, что могут повысить ставки по депозитным продуктам до конца квартала. В Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ) заявили, что решение по повышению ставок по вкладам уже принято, это произойдёт в ближайшее время.

В Новикомбанке ставки по всей линейке вкладов вырастут на 1 процентный пункт с 1 марта, отметил глава департамента частного банковского обслуживания Александр Сычков. Часть игроков пока не стали говорить и конкретных планах по ставкам, отметив, что будут следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией. Такой политики, в частности, придерживаются в банках «Открытие», «Хоум Кредит» и «Зенит».

Напомним, совет директоров ЦБ на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%.

Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.