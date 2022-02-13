Смольный окажет помощь пострадавшей на Бали петербурженке

Власти Петербурга заявили, что окажут помощь жительнице города Полине Стрелец, пострадавшей в результате аварии на Бали.

Как сообщили в Смольном, при необходимости город выделит средства из резервного фонда. Вопрос оказания помощи девушке и транспортировки ее на родину взяли на контроль.

Сейчас совместно с МЧС и Минздравом РФ решается вопрос ее транспортировки. Проводится техническое согласование вылета специального рейса и ожидается разрешение местных властей на допуск российских медиков к пациентке.

24-летняя Полина Стрелец получила травмы 20 января в городе Денпасар при столкновении двух гироскутеров. Девушку госпитализировали в клинику с переломами, повреждением тазовой кости и отеком головного мозга. После МРТ ей поставили еще один диагноз — жировая эмболия.

Родственники Полины рассказали в ее Instagram-аккаунте, что девушка находится в состоянии медицинской комы и дышит через ИВЛ. Семья забила тревогу и обратилась к Смольному, в Минздрав РФ и МИД РФ с просьбой помочь перевезти Полину на лечение домой, поскольку страховые средства на лечение уже исчерпаны, а транспортировка из Индонезии в Россию стоит 15 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семья петербурженки, оказавшейся на ИВЛ на Бали, просит Комздрав помочь вернуть ее домой.