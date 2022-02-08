Семья петербурженки, оказавшейся на ИВЛ на Бали, просит Комздрав помочь вернуть ее домой

Семья петербургской предпринимательницы-блогера Полины Стрелец, которая на Бали впала в кому после ДТП на гидроцикле, попросила Смольный оказать помощь с транспортировкой девушки на родину.

Сейчас девушка уже может дышать самостоятельно, но в момент спазмов ей нужен аппарат ИВЛ, сообщает 78.ru.

Индонезийские врачи посоветовали транспортировать петербурженку на родину, так как содержание в местных клиниках дорогостоящее, а сколько девушка будет ещё находиться в бессознательном состоянии — не знает неизвестно. Доставить пациентку в РФ можно только бортом санавиации, так как важно избегать перепадов давления. Стоимость такого перелета составит минимум 15 миллионов рублей.

За финансовой помощью семья пострадавшей обратилась в Комитет по здравоохранению Петербурга, но получила отказ.

— Правовые основания для осуществления эвакуации лиц к месту их проживания отсутствуют, так как в страховке не была учтена медицинская авиация, — цитируют письмо родственники пострадавшей в telegram.

На лечение и реабилитацию петербурженки удалось собрать 14,6 миллиона рублей. Российский невролог из-за сильных мышечных спазмов на время запретил совершать девушке перелёты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристам, прибывшим в Таиланд с 1 февраля, не нужно будет в течение недели находиться на карантине. Это станет возможно, если путешественник будет привит от новой коронавирусной инфекции.