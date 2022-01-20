В феврале власти Таиланда отменят карантин для всех вакцинировавших туристов

Туристам, прибывшим в Таиланд с 1 февраля, не нужно будет в течение недели находиться на карантине. Это станет возможно, если путешественник будет привит от новой коронавирусной инфекции.

Однако несколько ограничений, связанных с ПЦР-тестом действовать не перестанут. Так, провериться на ковид необходимо будет перед отдыхом, а также по прилете. В последнем случае даже дважды: в аэропорту и на пятый день. Об этом сообщила на брифинге Марати Налита Андамо, глава отдела новостей МИД Таиланда.

Кроме того, чиновник отметила, что схема «песочница», предполагающая недельное нахождение в пределах определенных территорий, продолжает действовать. С 1 февраля это распространится на новые районы: Бангламунг, Сирача, острова Чанг, Сичанг и Паттайя.

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