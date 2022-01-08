Стали известны самые бюджетные направления для путешествий по России в январе

Стали известны самые бюджетные направления для путешествий по России в январе
Самые дешевые авиабилеты для петербуржцев продаются до столицы (2000 рублей) и Элисты (2100 рублей). Фото: pixabay

Российским путешественникам рассказали о самых дешевых направлениях для туризма в январе 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Анализ поисковых запросов россиян в период с 10 по 31 января показал, что самыми востребованными городами для путешествий на самолете стали Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Уфа. Для поездок на поезде россияне чаще ищут билеты из Москвы, Петербурга и Краснодара.

Жителям Москвы дешевле всего слетать в Калугу (билеты стоят от 1200 рублей), Псков (от 1600 рублей), а также в Краснодар и Минеральные Воды (около 1900 рублей). На поезде из Москвы можно бюджетно уехать в Калугу (530 рублей), Курск (750 рублей) и Нижний Новгород (850 рублей).

Самые дешевые авиабилеты для петербуржцев продаются до столицы (2000 рублей) и Элисты (2100 рублей). Бюджетными направлениями на поезде из Петербурга стали Псков (730 рублей), Тверь (820 рублей), а также Москва и Ярославль (950 рублей).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до 13 января 2022 года из Петербурга можно отправиться в путешествие по России за полцены.

бюджетные направления дешевые билеты путешествия туризм


 

Новости партнеров
Опасные шутки: ведущая
Опасные шутки: ведущая "Первого" заявила, что Ургант её "домогался"
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны самые бюджетные направления для путешествий по России в январе
Вирусолог предрек рекордную заболеваемость в РФ из-за омикрон-штамма
Ученые доказали, что виноград улучшает пищеварение и снижает холестерин
Российские пенсионеры получат на карту по 21 000 рублей с 10 января
В Ломоносове пожарные потушили загоревшийся экскаватор
Раскрыта причина индексации пенсий граждан РФ всего на 5,9%
Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, как правильно чихать
«Еще разгребать, и разгребать»: проблема с мусором в Петербурге ...