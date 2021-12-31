До 13 января 2022 года из Петербурга можно отправиться в путешествие по России за полцены

До 13 января жители и гости Северной столицы могут отправиться в путешествие по России за половину стоимости билета.
РЖД в честь Нового года запустили праздничную акцию «В новогодние праздники со скидкой 50%!». Благодаря ей из Петербурга можно отправиться, например, в Москву, Великие Луки, Екатеринбург или Петрозаводск со скидкой, которая составляет половину обычной стоимости билета. Об этом сообщается на сайте РЖД. Кроме того, обратно также можно будет вернуться со скидкой 50%.
Акция действует с 29 декабря 2021 года по 13 января 2022 года. Однако есть некоторые условия: скидка распространяется только на верхние места в вагонах купе поездов.
Список всех доступных маршрутов можно посмотреть в разделе «Акции» на официальном сайте РЖД.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Северной столицы предоставили «РЖД» участки земли в Московском районе, где компания займется реконструкцией железнодорожного путепровода на Пулковском шоссе.