До 13 января 2022 года из Петербурга можно отправиться в путешествие по России за полцены

До 13 января 2022 года из Петербурга можно отправиться в путешествие по России за полцены
До 13 января 2022 года из Петербурга можно отправиться в путешествие по России за полцены. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

До 13 января жители и гости Северной столицы могут отправиться в путешествие по России за половину стоимости билета.

РЖД в честь Нового года запустили праздничную акцию «В новогодние праздники со скидкой 50%!». Благодаря ей из Петербурга можно отправиться, например, в Москву, Великие Луки, Екатеринбург или Петрозаводск со скидкой, которая составляет половину обычной стоимости билета. Об этом сообщается на сайте РЖД. Кроме того, обратно также можно будет вернуться со скидкой 50%.

Акция действует с 29 декабря 2021 года по 13 января 2022 года. Однако есть некоторые условия: скидка распространяется только на верхние места в вагонах купе поездов.

Список всех доступных маршрутов можно посмотреть в разделе «Акции» на официальном сайте РЖД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Северной столицы предоставили «РЖД» участки земли в Московском районе, где компания займется реконструкцией железнодорожного путепровода на Пулковском шоссе.

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