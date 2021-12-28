РЖД займется реконструкцией путепровода в Московском районе для расширения Пулковского шоссе

РЖД займется реконструкцией путепровода в Московском районе для расширения Пулковского шоссе
РЖД займется реконструкцией путепровода в Московском районе для расширения Пулковского шоссе. Фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга предоставили АОА «РЖД» четыре земельных участка в Московском районе, где компания займется реконструкцией железнодорожного путепровода на Пулковском шоссе.

Путепровод находится на перегоне Среднерогатская — Предпортовая. По согласованию с правительством на этом участке пройдет масштабная модернизация, в ходе которой будет осуществлено расширение проезжей части дороги и обеспечено комфортное передвижение общественного транспорта, так как сейчас место, где будут проводиться работы, является наиболее узким местом на въезде в город с южного направления. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Рабочим выделили 36 месяцев на разборку двух участков существующей железной дороги, сооружение временной замены и предоставление выделенной полосы для общественного транспорта, а также устройство второго путепровода на перегоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что задолженность перед бывшими сотрудниками «Метростроя» будет погашена до конца текущего 2021 года.

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