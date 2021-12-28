Метростроевцам до конца года все-таки выплатят их сильно запоздавшую зарплату

Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин заявил, что задолженность перед экс-сотрудниками «Метростроя» будет погашена до конца текущего 2021 года.

Иными словами, деньги бывшие сотрудники обанкротившейся компании должны получить за последние 4 дня 2о21 года. По словам Левакина, вся работа, направленная на возмещение заработной платы сотрудникам, проведена. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

С целью решения вопроса выплат власти Петербурга реализовали «Дорожную карту». Первая часть задолженности уже была выплачена 24 декабря в размере 270 млн рублей в рамках долгосрочного договора аренды за оборудование, таким образом властям осталось разобраться еще с 200 млн.

Эти деньги будут направлены на счет АО МССС аванса на продолжение строительства двух линий городского метрополитена – Лахтинско–Правобережной и Красносельско–Калининской. Второй транш проведут 28 декабря. Погасить долги планируют также, как и в первом случае: оплата компанией долгосрочной аренды техники и оборудования ОАО «Метрострой», после чего из этих средств будут полностью выплачены долги перед метростроевцами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к 24 декабря погашение долгов уже должно быть осуществлено, но деньги сотрудники начали получать только недавно, и процесс так и не завершен.