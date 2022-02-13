Петербуржец с криминальным прошлым стрелял по соседу из машины

Петербуржец с криминальным прошлым стрелял по соседу из машины
Мужчина задержан за хулиганскую стрельбу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники полиции Петербурга доставили в отдел мужчину с судимостью за плечами, открывшего стрельбу в сторону соседа.

Все случилось в Кировском районе города. Местный житель из своего автомобиля открыл стрельбу из пистолета. Как сообщает РЕН ТВ, он целился в своего соседа. Причины конфликта выясняются.

Правоохранители поймали стрелка по горячим следам. У него отобрали пистолет и задержали. В отделе выяснилось, что у задержанного есть судимость за кражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что таксист на ходу выпрыгнул из машины, чтобы спастись от агрессивного пассажира с ножом. Между таксистом и пассажиром во время поездки завязался конфликт — мужчины не договорились о способе оплаты за проезд. Пассажир разозлился и достал нож, а после начал угрожать водителю, что убьет его.

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