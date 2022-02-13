Таксист на ходу выпрыгнул из машины, чтобы спастись от агрессивного пассажира с ножом

Таксист на ходу выпрыгнул из машины, чтобы спастись от агрессивного пассажира с ножом
Место происшествия. Фото: УВО ВНГ по Петербургу

В Петербурге росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, который ножом угрожал убийством таксисту.

Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу. Все случилось накануне поздно вечером в Кировском районе города.

Между таксистом и пассажиром во время поездки завязался конфликт — мужчины не договорились о способе оплаты за проезд. Пассажир разозлился и достал нож, а после начал угрожать водителю, что убьет его.

Таксист воспринял угрозу всерьез и на скорости выпрыгнул из машины. После этого его автомобиль врезался в припаркованную на обочине иномарку.

Водитель сразу вызвал правоохранителей. Первыми на место прибыли росгвардейцы, они задержали агрессора у дома №3/2 по улице Солдата Корзуна.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Нож изъяли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уголовный розыск задержал двух членов «боевого крыла» криминальной группировки из 90-х.

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