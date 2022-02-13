В Австрии не намерены отказываться от «Северного потока — 2»

В Австрии не намерены отказываться от &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Министр цифровизации и экономики страны Маргарет Шрамбёк заявила, что Австрия не откажется от проекта «Северный поток — 2» по желанию других стран.

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока — 2». Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали через (австрийскую нефтегазовую компанию) OMV», — заявила она в интервью ORF 2.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

австрия газопровод северный поток - 2


 

Новости партнеров
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Ученые назвали 6 симптомов
Ученые назвали 6 симптомов "омикрона", которые не проходят долгое время
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Австрии не намерены отказываться от «Северного потока — 2»
Исследование: россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении
Стало известно, кому перечислят надбавку в 3 880 рублей
Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой продолжается уже более 4,5 часов
Эксперт назвал две самые перспективные валюты
В Калининском районе дотла сгорел BMW
Ученые предупредили о смертельной опасности новых штаммов коронавируса