Спасатели за 15 минут потушили пожар в жилом доме в Центральном районе

Вечером 13 февраля в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в в 23:33 мск. По адресу 1-я Советская ул. д.12, в жилом доме горела обстановка на лестничной клетке на площади 0,5 кв.метра, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону. Справиться с огнем удалось в 23:46 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга днем произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не хотел ее оставлять.