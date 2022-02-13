Спасатели за 15 минут потушили пожар в жилом доме в Центральном районе

Спасатели за 15 минут потушили пожар в жилом доме в Центральном районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вечером 13 февраля в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в в 23:33 мск. По адресу 1-я Советская ул. д.12, в жилом доме горела обстановка на лестничной клетке на площади 0,5 кв.метра, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону. Справиться с огнем удалось в 23:46 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга днем произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не хотел ее оставлять.

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Спасатели за 15 минут потушили пожар в жилом доме в Центральном районе
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