На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от пожара квартиру

На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от пожара квартиру
На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от пожара квартиру. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не желает покидать свое жилище несмотря ни на что.

Сообщение возгорании поступило в экстренные службы около 14:30 в воскресенье, 13 февраля. Спасателям удалось спасти нетрезвого хозяина вспыхнувшей квартиры. Как сообщает 78.ru, мужчина попросил у спасателей сигарету и не намерен покидать свое пострадавшее жилище.

Всего в результате пожара было эвакуировано 8 человек, которые проживают на этажах выше загоревшейся квартиры.

В результате пожара в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 3 квадратных метров.

Пожар потушили в 14:56. На месте работали спасатели в составе 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

На настоящий момент сведений о пострадавших не поступали. Все детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга службам МЧС удалось предотвратить крупной возгорание на набережной Реки Фонтанки, в доме 183 в воскресенье, 13 февраля.

выборгский район ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар проспект просвещения


 

Новости партнеров
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от ...
В ЛДПР прокомментировали слухи о смерти Жириновского
«Веганские привычки»: о популярности НЕмяса на рынке и его ...
«Желтый» уровень опасности в Петербурге может быть отменен только ...
«Романтический Петербург»: обнаружен город с самым большим ...
От Славянки до метро «Шушары» начнет ходить автобус 254 с 15 июля
«Не прокатиться бы с ветерком»: петербуржцев предупредили об ...
Больше половины российских мужчин не против жить с безработной женщиной