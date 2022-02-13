На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от пожара квартиру

На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от пожара квартиру. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от пожара квартиру. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не желает покидать свое жилище несмотря ни на что.

Сообщение возгорании поступило в экстренные службы около 14:30 в воскресенье, 13 февраля. Спасателям удалось спасти нетрезвого хозяина вспыхнувшей квартиры. Как сообщает 78.ru, мужчина попросил у спасателей сигарету и не намерен покидать свое пострадавшее жилище.

Всего в результате пожара было эвакуировано 8 человек, которые проживают на этажах выше загоревшейся квартиры.