На проспекте Просвещения погорелец не желает покидать свою пострадавшую от пожара квартиру

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не желает покидать свое жилище несмотря ни на что.
Сообщение возгорании поступило в экстренные службы около 14:30 в воскресенье, 13 февраля. Спасателям удалось спасти нетрезвого хозяина вспыхнувшей квартиры. Как сообщает 78.ru, мужчина попросил у спасателей сигарету и не намерен покидать свое пострадавшее жилище.
Всего в результате пожара было эвакуировано 8 человек, которые проживают на этажах выше загоревшейся квартиры.
В результате пожара в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 3 квадратных метров.
Пожар потушили в 14:56. На месте работали спасатели в составе 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.
На настоящий момент сведений о пострадавших не поступали. Все детали происшествия уточняются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга службам МЧС удалось предотвратить крупной возгорание на набережной Реки Фонтанки, в доме 183 в воскресенье, 13 февраля.