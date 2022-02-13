На набережной Фонтанки спасатели оперативно предотвратили крупный пожар

На набережной Фонтанки спасатели оперативно предотвратили крупный пожар
На набережной Фонтанки спасатели оперативно предотвратили крупный пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга службам МЧС удалось предотвратить крупной возгорание на набережной Реки Фонтанки, в доме 183.

Экстренные службы информировали о возгорании утром воскресения, 13 февраля. Примерно около 11:23 специалистам поступило сообщение, что разгорается пожар, и на место происшествие срочно нужны люди.

Спасатели оперативно прибыли и установили, что горит оконная рама. Она успела обгореть всего на площади 3 квадратных метра и была потушена в 11:35.

Распространиться далеко огню не удалось. На место выезжали 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и причины произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга днем разгорелся пожар в яхт-клубе «Нева». Локализовать пожар удалось в 15:18.

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На набережной Фонтанки спасатели оперативно предотвратили крупный пожар
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