На набережной Мартынова в яхт-клубе «Нева» вспыхнул катер

На набережной Мартынова в яхт-клубе &#171;Нева&#187; вспыхнул катер
На набережной Мартынова в яхт-клубе "Нева" вспыхнул катер. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем разгорелся пожар в яхт-клубе «Нева». Спасатели продолжают бороться с возгоранием.

Как оказалось, причиной пожара на набережной Мартынова, 94 стал ремонтируемый катер. Инцидент случился днем 12 февраля, в субботу, около 14:41.

После поступления сообщения в экстренные службы на место происшествия были отправлены 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

По прибытию на место выяснилось, что горит катер на площади 4 квадратных метра. После долгих попыток потушить пожар возгорание было только локализовано в 15:18.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на лестничной клетке жилого дома. Виновник пожара не установлен.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу катер набережная мартынова новости СПб пожар


 

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