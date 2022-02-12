На Луначарского неизвестный устроил пожар прямо на лестничной площадке

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на лестничной клетке жилого дома. Виновник, из-за которого произошел пожар, неизвестен.

На проспекте Луначарского, 106 утром произошел инцидент, в результате которого были доставлены неприятности жителям дома и спасателям с самого утра. На лестничной клетке загорелся мусор, но каким образом это произошло — неизвестно, а также не установлен виновник происшествия, потому что, вряд ли мусор мог загореться сам собой.

Сообщение на пульт диспетчера экстренных служб поступило в 10:31 в субботу, 12 февраля. После уточнения сведений, на место возгорания было отправлено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что обгоревший мусор занял около 2 квадратных метров лестничной площадки. Пожар удалось ликвидировать в 11:12.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погиб один мужчина.