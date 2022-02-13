Дочь дирижера Гергиева резко высказалась в адрес Беглова

Наталия Гергиева, дочь дирижера Валерия Гергиева, написала гневный пост в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова. Свое послание она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка пожелала градоначальнику заразиться коронавирусом и умереть. Тоже самое она пожелала Владимиру Жириновскому и другим депутатов и чиновникам. Судя по комментариям, причиной гневного послания стало введение режима QR-кодов в Петербурге. Наталью с детьми не пустили в кафе, так как она не предъявила QR-код.

«Даже сотрудница вышла на улицу и сказала, что мне нельзя взять с собой, и она вызовет полицию, если я попытаюсь войти», — отметила Наталья в комментариях под постом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что конце января — начале февраля число посетителей заведений общепита в Петербурге снизилось на 30-70% из-за вспышки омикрон-штамма коронавирусов и введения системы QR-кодов. Владельцы кафе и ресторанов вынуждены сокращать персонал, а также дни и часы работы заведений. Ситуацию осложняет массовый уход работников на больничный. Вместе с этим уменьшился и средний чек.