Рестораны и кафе Петербурга потеряли 70% посетителей после введения QR-кодов

Рестораны и кафе Петербурга потеряли 70% посетителей после введения QR-кодов
Владельцы кафе и ресторанов вынуждены сокращать персонал, а также дни и часы работы заведений. Фото: Pixabay

В конце января — начале февраля число посетителей заведений общепита в Петербурге снизилось на 30-70% из-за вспышки омикрон-штамма коронавирусов и введения системы QR-кодов.

Как сообщает «Деловой Петербург», владельцы кафе и ресторанов вынуждены сокращать персонал, а также дни и часы работы заведений. Ситуацию осложняет массовый уход работников на больничный. Вместе с этим уменьшился и средний чек.

«Сотрудники относятся с пониманием, так как сейчас многие на рынке общепита остались без работы», — говорит основательница бара «Мельвин» и кальян–бара «Пумба» Дарья Полыгалина.

Совладелец компании AF Brew Артём Кольчуков убежден, что улучшений не стоит ждать как минимум до апреля-мая. В его заведениях гостевой трафик снизился примерно на 40-50%.

По словам совладельца «Бакунин груп» Александра Романенко, коронавирусные ограничения Смольного ставит под угрозу работу всей сферы общепита.

«Прогнозы печальные. Два из четырёх своих заведений я уже выставил на продажу. Падение продолжится», — заявил Романенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ликвидировали сайт сопротивления QR-кодам.

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