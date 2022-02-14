Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро Олимпиады в танцах на льду

Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро Олимпиады в танцах на льду
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро. Фото: скриншот Instagram

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.

За произвольный танец представители сборной ОКР получили оценку в 131,66 балла. В сумме россияне набрали 220,51 балла. Золото на соревнованиях взяла французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 136,15 балла в произвольном танце и 226,98 балла в сумме. Они обновили мировой рекорд по сумме баллов.

Третьими оказались американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью с результатом 130,89 в произвольном танце и 218,02 в сумме.

После завоевания серебряной медали в танцах на льду сборная ОКР находится на шестом месте в общем медальном зачете. На данный момент на счету россиян 18 медалей: 4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биатлонист Латыпов принес сборной России еще одну бронзу на Олимпиаде.

виктория синицина Никита Кацалапов олимпиада танцы на льду фигурное катания


 

Новости партнеров
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро Олимпиады в танцах на льду
В доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар
В понедельник утром уборочная техника Петербурга пока так и не дошла до ...
«Ветреное потепление»: в понедельник петербуржцев ожидают сильные ...
Эксперты рассказали, какие опасности таят в себе добавки витамина D
Университет Хопкинса: Россия продолжает оставаться на 4 месте по смертности ...
В Минтруде рассказали о новых сюрпризах от ПФР для россиян в январе 2023 года
«Нападение и наказание»: за февраль в Госдуму внесут законопроект ...