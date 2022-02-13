Биатлонист Латыпов принес сборной России еще одну бронзу на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Примечательно, что это первая награда в гонке преследования за всю историю России. Об этом сообщается в Twitter «Olympic Russia».

На первом месте оказался француз Кентен Фийон-Майе, который прошел дистанцию 12,5 километра за 39 минут 7,5 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. Второе место досталось норвежцу Тарьей Бё с одним промахом и +28,6. Российский спортсмен Латыпов тоже допустил один промах, при этом уступив французу 35,3 секунды. Старт нашего спортсмена был с 11 позиции.

На счета Латыпова также бронзовая награда Олимпиады-2022 в смешанной эстафете. У России это уже 15 медаль: всего четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сборная России по лыжным гонкам принесла стране четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.