Биатлонист Латыпов принес сборной России еще одну бронзу на Олимпиаде

Биатлонист Латыпов принес сборной России еще одну бронзу на Олимпиаде
Биатлонист Латыпов принес сборной России еще одну бронзу на Олимпиаде. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Примечательно, что это первая награда в гонке преследования за всю историю России. Об этом сообщается в Twitter «Olympic Russia».

На первом месте оказался француз Кентен Фийон-Майе, который прошел дистанцию 12,5 километра за 39 минут 7,5 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. Второе место досталось норвежцу Тарьей Бё с одним промахом и +28,6. Российский спортсмен Латыпов тоже допустил один промах, при этом уступив французу 35,3 секунды. Старт нашего спортсмена был с 11 позиции.

На счета Латыпова также бронзовая награда Олимпиады-2022 в смешанной эстафете. У России это уже 15 медаль: всего четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сборная России по лыжным гонкам принесла стране четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

биатлон олимпиада Россия спорт Эдуард Латыпов


 

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