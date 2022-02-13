Впервые за 42 года российская команда в мужской лыжной эстафете забрала золото Олимпиады

Впервые за 42 года российская команда в мужской лыжной эстафете забрала золото Олимпиады
Впервые за 42 года российская команда в мужской лыжной эстафете забрала золото Олимпиады. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Сборная России по лыжным гонкам принесла стране еще одну золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине — четвертую по счету.

В мужской лыжной эстафете 4×10 км на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены пришли первыми. Они прошли дистанцию за 1 час 54 минуты 50 секунд. Об этом сообщает Twitter «Olympic Russia».

Вторыми пришли норвежцы с отставанием в 1 минуту и 7 секунд. На третьем месте расположились французы, уступив 1 минуту и 16 секунд.

Отмечается, что это первое золото за 42 года, которое смогла забрать команда мужской сборной в лыжной эстафете. В последний раз российские лыжники брали золото в этой дисциплине на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх 2022 года, которая проходит в Пекине. Российские лыжницы преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды и встали на первое место почета.

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