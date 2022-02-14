Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде

Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде. Фото: Pixabay

Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде. Фото: Pixabay

Врач рассказал, что может означать, сели человек все время хочет пить, или количество приемов пищи добровольно увеличилось.

Два этих признака характерны для диабета, отметил эксперт. Врач, директор по здоровому образу жизни в Boston Heart Diagnostics Майкл Дансингер заключил, что при появлении жажды и голода стоит немедленно обратиться к врачу, чтобы предотвратить развитие болезни. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам Дансингера, при диабете наблюдается повышение уровня сахара в крови, с такой нагрузкой могут не справиться почки, через которые проходит глюкоза. В следствии этого появляется потребность чаще посещать туалет.

Вот тут и раскрывается секрет, почему человек начинает постоянно хотеть пить. у организма просто возникает такая потребность. Аналогичная ситуация происходит и с чувством голода. Врач отметил, что тело превращает пищу в глюкозу, которую клетки используют для получения энергии. Однако тут также необходим инсулин. В результате человек чувствует голод и усталость.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что зачастую организму не хватает определенных групп витаминов, в связи с чем люди восполняют их различными капсулами и порошковыми добавками, что не всегда бывает полезно.