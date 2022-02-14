Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде

Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде
Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде. Фото: Pixabay

Врач рассказал, что может означать, сели человек все время хочет пить, или количество приемов пищи добровольно увеличилось.

Два этих признака характерны для диабета, отметил эксперт. Врач, директор по здоровому образу жизни в Boston Heart Diagnostics Майкл Дансингер заключил, что при появлении жажды и голода стоит немедленно обратиться к врачу, чтобы предотвратить развитие болезни. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам Дансингера, при диабете наблюдается повышение уровня сахара в крови, с такой нагрузкой могут не справиться почки, через которые проходит глюкоза. В следствии этого появляется потребность чаще посещать туалет.

Вот тут и раскрывается секрет, почему человек начинает постоянно хотеть пить. у организма просто возникает такая потребность. Аналогичная ситуация происходит и с чувством голода. Врач отметил, что тело превращает пищу в глюкозу, которую клетки используют для получения энергии. Однако тут также необходим инсулин. В результате человек чувствует голод и усталость.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что зачастую организму не хватает определенных групп витаминов, в связи с чем люди восполняют их различными капсулами и порошковыми добавками, что не всегда бывает полезно.

врач голод диабет жажда Россия


 

Новости партнеров
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде
Предпринимателю из Пушкина прострелили лицо из травмата
Петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре
«Едем, но с авариями»: петербуржцев понедельник встретил пробками ...
Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро Олимпиады в танцах на льду
В доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар
В понедельник утром уборочная техника Петербурга пока так и не дошла до ...
«Ветреное потепление»: в понедельник петербуржцев ожидают сильные ...