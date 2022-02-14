Эксперты рассказали, какие опасности таят в себе добавки витамина D

Зачастую организму не хватает определенных групп витаминов, в связи с чем люди восполняют их различными капсулами и порошковыми добавками. Между тем, это бывает опасно для организма.

Эксперты отмечают, что мультивитаминные комплексы не являются полноценной заменой продуктов, содержащих необходимые вещества. Чаще всего добавки может назначить только врач. Об этом пишет NIH.

В частности речь идет о витамине D, которого так не хватает в холодное время года. Он может быть получен из жирной рыбы или круп. Это вещество жирорастворимое, поэтому легче усваивается во время приема пищи.

Учены предостерегли, что для витамина D слишком высокие концентрации в крови, которые зашкаливают выше 150 нг/мл, могут вызывать тошноту, рвоту, мышечную слабость, спутанность сознания, боль, сердечную недостаточность или аритмию.

При этом также опасен и дефицит витамина D. При его нехватке повышается риск летального исхода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что упадок сил в весенний сезон может быть вызван гиповитаминозом. Кроме того негативно сказаться может дефицит солнечного света, неправильное питание и постковидный синдром.