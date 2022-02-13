Диетолог дала советы по борьбе с нехваткой витаминов

Диетолог дала советы по борьбе с нехваткой витаминов
Главными продуктами в рационе должны быть белок, множество овощей, зелени и фруктов, а также кисломолочные напитки. Фото: pixabay

Упадок сил в весенний сезон может быть вызван гиповитаминозом. Также к хандре может привести дефицит солнечного света, неправильное питание и постковидный синдром.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, такие факторы могут обернуться тем, что у человека ухудшится настроение, появятся депрессивно-тревожные состояния, раздражительность, нарушатся когнитивные способности. Кроме того, люди зачастую сталкиваются с выпадением волос, ухудшением состояния кожи, анемией и бессонницей. Об этом пишет «Лента.ру».

Чтобы избежать таких последствий, нужно разнообразить рацион не только витаминами, но и микроэлементами. При этом лучше обратить внимание не на поливитаминные комплексы, а на полезные продукты.

Организму для борьбы с весенним упадком сил, в первую очередь, требуется витамин С. Его богатыми источниками являются отвар шиповника, квашенная капуста и фрукты.

Также важен витамин D, который полезен и для иммунитета. Его можно восполнить, употребляя баночку печени трески пару раз в неделю. Еще полезно будет добавить в рацион больше жирной рыбы, яичного желтка и молочных продуктов.

Для здоровья нервной системы и мыслительных реакций требуются витамины группы В. Их можно найти в цельнозерновых крупах и хлебе, в мясе и мясных потрохах, а также в яйцах, рыбе и кисломолочных продуктах.

Апатию может вызывать и недостаток йода, который необходим для нормальной работы щитовидной железы. Здесь поможет морская капуста и морская рыба.

Для снятия раздражения советуется магний, который содержится в зелени, семечках и орехах. А цинком, улучшающим репродуктивные функции и отвечающим за регенерацию кожи, богаты мясо, печень и тыквенные семечки.

В целом, чтобы не допустить дефицита витаминов, главными продуктами в рационе должны быть белок, множество овощей, зелени и фруктов, а также кисломолочные напитки. Кондитерские изделия лучше обходить стороной, либо заменить их на сухофрукты, мед или орехи.

Что касается напитков, диетолог советует пить натуральное какао и зеленый чай. Также нужно следить за питьевым режимом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетологи раскрыли главную причину переедания.

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