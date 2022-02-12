Диетологи раскрыли главную причину переедания

Нарушенное восприятия своей внешности и окружающего мира зачастую является причиной пищевой зависимости и переедания. Об этом рассказал диетолог Антон Поляков.

В результате переедания человек съедает больше, чем требуется организму. Прием пищи в неконтролируемых количествах всегда ведет к чувству тяжести, некомфортной сытости и апатии. По словам эксперта, в 5% случаев переедание — это эндокринологические сбои, в 95% — причина кроется в когнитивных искажениях. Это нарушение восприятия себя или всего, что окружает.

Поляков отметил, что очень часто люди пытаются заедать депрессивные состояния и хронические тревоги. И добавил, что у человека может наступать волчье чувство голода в том числе из-за проблем в организме. Он рекомендует проверить состояние ЖКТ, микробную экологию кишечника, оценить состояние углеводного обмена.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, зависимый человек не тот, кто сделал выбор есть много, а кто боится есть. Такие люди борются с собой, срывается, после чего ест еще больше. Он подчеркнул, что борьба с собой редко дает положительный результат. Важно понимать, что еда для человека – это потребность.

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева заявила, что часто настроение при помощи еды себе поднимаю люди, столкнувшиеся с проблемами в семье. Они отдают предпочтение сладкому, в результате чего повышается уровень дофамина и улучшается настроение. Человек продолжает есть, чтобы поддерживать это чувство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие пищевые привычки человека способны сократить его жизнь на десяток лет. Существует ряд продуктов, об употреблении которых стоит забыть, когда человек стареет. Так, по словам экспертов, рекомендовано уменьшить употребление обработанных пищевых продуктов. Сделать это необходимо потому, что данные продукты чаще всего состоят из рафинированных углеводов, которые щедро сдобрены сахаром и опасными жирами. «Обработанная» еда, как известно, содержат конечные продукты продвинутого гликирования (КПГ). Отказавшись от не только бесполезной еды, но и вредной, важно внедрить в свой рацион большое количество клетчатки.