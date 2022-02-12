Диетолог назвала пищевые привычки, сокращающие жизнь на 10 лет

Эксперты в области диетологии рассказали, какие пищевые привычки человека способны сократить его жизнь на десяток лет.

Отмечается, что эти пищевые привычки, по факту, увеличивают скорость старения клеток живого организма. Об этом сообщает «Eat This! Nit That!».

Согласно информации, опубликованной на портале, существует ряд продуктов, об употреблении которых стоит забыть, когда человек стареет.

Так, по словам экспертов, рекомендовано уменьшить употребление обработанных пищевых продуктов. Сделать это необходимо потому, что данные продукты чаще всего состоят из рафинированных углеводов, которые щедро сдобрены сахаром и опасными жирами. «Обработанная» еда, как известно, содержат конечные продукты продвинутого гликирования (КПГ).

Диетолог Триста Бест объяснила, что когда сахар «встречается» с жиром или белком, то это делает процесс старения гораздо более скорым. На этом «полезные» свойства этого сочетания не кончаются. Помимо прочего страдает и кишечник. Вред здоровью желудочно-кишечного тракта может быть непоправим. К слову, конечные продукты продвинутого гликирования делают кожу человека старой, а также содействуют повышенному риску возрастных заболеваний. В том числе, например, болезни Альцгеймера.

Отказавшись от не только бесполезной еды, но и вредной, важно внедрить в свой рацион большое количество клетчатки. Набрать клетчатку возможно, если употреблять бобовые, ягоды, орехи, овощи (капуста, артишок), фрукты (яблоко, авокадо, груша), злаки (овес, ячмень, отруби). Кроме того, что клетчатка поддерживает здоровое пищеварение, она способна способствовать снижению уровня холестерина. Приятным бонусом от употребления в пищу овощей, фруктов и ягод станет подконтрольный вес. По словам диетолога, клетчатка даже может помочь в предотвращении диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что плохой пищевой привычкой считается употребление слишком большого количества добавленного сахара и не включение в рацион пребиотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвал два главных напитка для похудения. Эти напитки, вероятно, есть в доме почти у каждого человека.