Диетолог назвал два главных напитка для похудения

Чай и кофе могут быть полезны при похудении. Фото: pixabay

Чай и кофе могут быть полезны при похудении. Фото: pixabay

Эти напитки, вероятно, есть в доме почти у каждого человека.

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал в эфире радио КП о двух главных напитках, которые могут помочь в похудении. Такими доктор считает кофе и чай.

По мнению специалиста, при соблюдении диеты обменные процессы снижаются где-то на 3–10-й день. После же организм привыкает к новым условиям и человек перестает сбрасывать вес.

«Это называется плато. Вес падал, а потом вес встал. Чтобы этого не произошло, обменные процессы нужно постоянно подхлестывать», — заявил Ковальков.

По словам эксперта для этого необходимо употреблять чай и кофе, так как кофеин стимулирует удельный основной обмен.

Однако напитков, которые будут стимулировать похудение, недостаточно. Для того, чтобы достичь результата важно не менее трех-четырех раз в неделю заниматься спортом.

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