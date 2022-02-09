Сжигает не жир, а человека: стало известно о смертельной опасности грейпфрута

Диетолог рассказал о вреде такого фрукта, как грейпфрут.

Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов развеял миф о том, что грейпфрут может помочь сжигать жир человеку. Кроме этого, врач предупредил о смертельной опасности, которая может возникнуть, если употреблять этот фрукт в больших количествах. По словам специалиста, поедая грейпфрут огромными порциями, не долго загреметь в больницу или даже скончаться. Об этом сообщает Пятый канал.

Так, доктор опроверг неверные сведения о том, что грейпфрут расщепляет жиры. Эксперт уверяет, что «чудо-эффект» происходит в связи с тем, что в плоде находится большое количество воды. Когда человек потребляет фрукт, то чувствует избыток жидкости, благодаря эту и возникает чувство насыщения.

Диетолог отметил, что в составе грейпфрута содержатся некоторые химические вещества, которые впоследствии могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами. Это делает их более сильными.

По мнению Ибрагимова переедание грейпфрута сулит тяжелые последствия для организма. Среди побочных эффектов от «передозировки» этого фрукта может быть:

острая почечная недостаточность;

дыхательная недостаточность;

внутренние кровотечения;

внезапная смерть.

На этом «полезные» свойства грейпфрута не заканчиваются. Он может быть еще более опасным для конкретной категории пациентов, потому как фрукт способен раздражать слизистые, а это, как следствие, существенно осложняет лечение воспалительных заболеваний.

Магомедтагир Ибрагимов рассказал, что те химические вещества, которые находятся в составе этого продукта, могут оказывать влияние на ферменты в кишечнике. Последние, в свою очередь, обычно уменьшают эффект воздействия лекарственных средств на организм. Как следствие, доза некоторых препаратов может существенно увеличиться.

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