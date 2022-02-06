Диетолог перечислила «полезные» продукты, которые губят здоровье

Диетолог перечислила &#171;полезные&#187; продукты, которые губят здоровье
К списку продуктов, которые не стоит есть никому, Кононенко отнесла обезжиренные молоко и йогурт. Фото: pixabay

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала о популярных «полезных» продуктах, которые на самом деле несут вред организму.

В беседе с «Пятым каналом» специалист рассказала, что одним из таких продуктов являются мюсли. По словам диетолога, мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся. Однако из-за них резко повышается уровень сахара в крови. Поджелудочная железа после употребления мюсли выделяет гормон инсулин, который снижает сахар, из-за чего человек вновь становится голодным.

К списку продуктов, которые не стоит есть никому, Кононенко отнесла обезжиренные молоко и йогурт. При обезжиривании используются технологии, которые снижают количество белка. Для здоровья она посоветовала употреблять достаточное количество жиров.

Также диетолог не рекомендует употреблять банановые чипсы, поскольку в них содержится много сахара — сахарозы, глюкозы и фруктозы, а сам продукт делается еще и в панировке. За счет этого в банановых чипсах содержится много вредных веществ и трансжиров.

Кроме того, стоит исключить из рациона питания полуфабрикаты, в которых тоже много транжиров, и они нарушают углеводный обмен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что назван топ-3 бесполезных рекомендаций врачей.

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