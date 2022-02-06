Назван топ-3 бесполезных рекомендаций врачей

Врач Олег Серебрянский назвал самые бесполезные на практике назначения российских медиков.

Специалист рассказал в беседе с «Прайм», что врачи зачастую советуют промывать нос морской водой для лечения насморка.

Однако такие препараты из аптеки стоят дорого, и заменить их можно обычным солевым раствором, который можно приготовить в домашних условиях.

Как отмечает врач, абсолютно бесполезно пить витамины и БАДы здоровым людям. По словам врача, добавки не принесут пользы для здоровья человека, у которого нет видимых проблем.

Серебрянский считает физиотерапию «плацебо». Как правило, она назначается вместе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов такие процедуры не навредят здоровью, но и пользы никакой тоже не принесут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач назвал самые вредные места для сна.