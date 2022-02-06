Врач назвал самые вредные места для сна

Врач назвал самые вредные места для сна
Сон в неправильном положении грозит не только болью, но и заболеваниями позвоночника, тревожными расстройствами, гормональными нарушениями. Фото: pixabay

Постоянное использование некоторых спальных мест может привести к серьезным проблемам со здоровьем, заявил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов.

Врач рассказал в разговоре с радио Sputnik, что сон на пружинных матрасах не несет никакого вреда: они позволяют человеку находиться в оптимальном для его тела положении. Под весом тела матрас приминается в необходимых местах, создавая естественные изгибы, из-за чего мышцы находятся в расслабленном состоянии.

Противоположный эффект человек получает, когда спит на надувном матрасе или раскладушке. Сон в этих местах дает эффект гамака, когда ноги и голова вверху, а поясница и туловище внизу.

«На раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц, спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе», — сказал врач.

Сон в неправильном положении грозит не только болью, но и заболеваниями позвоночника, тревожными расстройствами, гормональными нарушениями и прочим.

Кокотов добавил, что спать на надувном матрасе или раскладушке можно только в редких случаях, например, в гостях.

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