Диетолог раскрыла главные продукты для здоровья суставов

Необходимо есть продукты с содержанием большого количества кальция. В первую очередь речь идет о молочных продуктах. Фото: unsplash.com

Необходимо есть продукты с содержанием большого количества кальция. В первую очередь речь идет о молочных продуктах. Фото: unsplash.com

Здоровье суставов можно поддерживать самыми простыми продуктами. Советы по рациону дала диетолог Светлана Фус.

По ее словам, в ежедневном питании должны быть продукты с содержанием большого числа кальция. В частности, речь идет о молочных продуктах. Полезными диетолог также назвала сливочное масло, печень трески и яичные желтки, которые содержат много витамина D.

Как сообщили «РИА Новости», Фус подчеркнула, что для здоровья суставов особенно полезен витамин С, синтезирующим коллаген. Он содержится в цитрусовых, ягодах, киви, квашеной капусте, а также в красном сладком перце.

Полезны для здоровья суставов сера и селена, отметила специалист. Их можно найти в чесноке, яйцах, курице, рыбе, грибах, твороге и крупах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала продукты, которые могут ускорить старение мозга. Так, в группу потенциально нежелательных компонентов рациона стали сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы.